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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını açıklandı.

03.11.2024 - 15:23 | | AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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