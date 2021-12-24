GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ, 1 DHKP-C mensubu yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ, 1 DHKP-C mensubu yakalandı
ABONE OL

Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ, 1 DHKP-C mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 1'i DHKP-C terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

24.12.2021 - 17:44 |
Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ, 1 DHKP-C mensubu yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Yunanistana geçmeye çalışan 7 FETÖ, 1 DHKP-C mensubu yakalandı

GÜNCEL HABERLER

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Paralar bugün hesaplarda! Ve başladı, 10 ödeme birden yapılıyor...

Paralar bugün hesaplarda! Ve başladı, 10 ödeme birden yapılıyor...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Sıradaki Haber
Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Edirne’nin “Enez Ayasofyası” 56 yıl sonra ibadete açıldı

Sıradaki Haber
Noel akşamı yapılması planlanan 200’den fazla uçuşa Omicron engeli!

Noel akşamı yapılması planlanan 200’den fazla uçuşa Omicron engeli!

Sıradaki Haber
BES'te yeni dönem! Böylesi görülmedi, rekor kırdı...

BES'te yeni dönem! Böylesi görülmedi, rekor kırdı...

Sıradaki Haber