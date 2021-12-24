Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ, 1 DHKP-C mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 1'i DHKP-C terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını duyurdu.
24.12.2021 - 17:44 |
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.