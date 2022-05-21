Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.