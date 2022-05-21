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Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

21.05.2022 - 10:53 | | DHA
Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Yunanistana geçmeye çalışan 14ü FETÖ mensubu 21 kişi yakalandı

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