Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunan bir kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.
22.11.2021 - 10:13 |
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.