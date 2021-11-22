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Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunan bir kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

22.11.2021 - 10:13 |
Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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