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Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi 2 şüpheli, getirildikleri Adıyaman'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11.02.2022 - 18:36 | | Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Hanım Rençber (24) ve Hasan Doymaz (26), sınırda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ili şüphelinin yapılan incelemede Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Edirne'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rençber ve Doymaz, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Rençber ve Doymaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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