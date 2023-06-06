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Yunanistan sınırında 5’i FETÖ mensubu 29 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu, 29 kişinin yakalandığını açıkladı.

06.06.2023 - 12:08 |
Yunanistan sınırında 5’i FETÖ mensubu 29 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1'inin serbest meslek mensubu ve 1 diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi" denildi.

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