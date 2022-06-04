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Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, 'Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.' dedi.

04.06.2022 - 00:10 | | İHA
Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Alınan bilgilere göre, Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi. Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı ifade edildi. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.

Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.

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Görüşmede Yunanistan’daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.

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Ayrıca Yunanistan’ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.

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