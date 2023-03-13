YSK'dan seçim takvimi açıklaması: Başlangıç tarihi 18 Mart
YSK Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde seçim tarihinin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 belirlenmiştir. Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi çalışması da devam etmektedir." dedi.
13.03.2023 - 11:56 | | DHA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Yener, "Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde, seçim başlangıç takviminin başlangıç tarihi olarak 18 mart 2023 tarihi belirlenmiştir." dedi.
Yener, "Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışması da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.