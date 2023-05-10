YSK: Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi

YSK, yurtdışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu. YSK tarafından yapılan açıklamada, “Yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 691 bin 531 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 125 bin 479 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 817 bin 10’dur. Gümrüklerde ise Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edecek” denildi.