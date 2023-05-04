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YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK'dan yapılan açıklamada yurt dışı+gümrük toplam oy kullanan seçmen sayısı 13.00 itibarıyla toplam 1 milyon 138 bin 743 denildi.

04.05.2023 - 13:54 |
YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında saat 13.00 itibarıyla 1 milyon 138 bin 743 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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