YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
YSK'dan yapılan açıklamada yurt dışı+gümrük toplam oy kullanan seçmen sayısı 13.00 itibarıyla toplam 1 milyon 138 bin 743 denildi.
04.05.2023 - 13:54 |
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında saat 13.00 itibarıyla 1 milyon 138 bin 743 seçmen oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.