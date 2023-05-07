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YSK yurt dışında kullanılan güncel oy sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824’dir" denildi.

07.05.2023 - 23:37 | | İHA
YSK yurt dışında kullanılan güncel oy sayısını açıkladı

YSK'dan yapılan açıklamada, "Saat 22.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 556 bin 469 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 110 bin 355 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824’dir." ifadelerine yer verildi.

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