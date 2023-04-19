YSK, milletvekili aday listelerini onayladı

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin aday listesini yayımladı. YSK'nın yapmış olduğu açıklamaya göre; Adalet Birlik Partisi'nin 47 seçim çevresinde, Adalet Partisi'nin 67 seçim çevresinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Anavatan Partisi'nin 63 seçim çevresinde, Büyük Birlik Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 seçim çevresinde, Genç Parti'nin 72 seçim çevresinde, Güç Birliği Partisi'nin 59 seçim çevresinde, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Halkın Kurtuluş Partisi'nin 87 seçim çevresinde, İyi Parti'nin 78 seçim çevresinde, Memleket Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Millet Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Milli Yol Partisi'nin 49 seçim çevresinde, Sol Parti'nin 87 seçim çevresinde, Türkiye İşçi Partisi'nin 54 seçim çevresinde, Türkiye Komünist Hareketi'nin 87 seçim çevresinde, Türkiye Komünist Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Vatan Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Yeniden Refah Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Yenilik Partisi'nin 74 seçim çevresinde, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 87 seçim çevresinde, Zafer Partisi'nin 75 seçim çevresinde seçime katılmasına karar verildi.



Seçime 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday katılacak. Karar örneği Resmi Gazete’de ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanacak ve Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.