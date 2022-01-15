GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYSK il ve ilçe seçim kurullarını iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak
HaberlerGündem Haberleri YSK il ve ilçe seçim kurullarını iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak
ABONE OL

YSK il ve ilçe seçim kurullarını iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunu iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak.

15.01.2022 - 00:25 |
YSK il ve ilçe seçim kurullarını iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak

YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurullarını oluşturulması gerektiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımladı. Kararda, kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği bildirildi. Bu sebeple il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

    Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

    YSK il ve ilçe seçim kurullarını iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak

    YSK il ve ilçe seçim kurullarını iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Sıradaki Haber
    Almanya bu Türk gencini konuşuyor! Hükümet harekete geçti, başbakandan özel ödül

    Almanya bu Türk gencini konuşuyor! Hükümet harekete geçti, başbakandan özel ödül

    Sıradaki Haber
    Fiyatlara zam kararı! Ücretlendirme değişti: İlkokul, ortaokul ve liselerde...

    Fiyatlara zam kararı! Ücretlendirme değişti: İlkokul, ortaokul ve liselerde...

    Sıradaki Haber
    Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar oldu, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

    Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar oldu, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

    Sıradaki Haber