YSK Başkanı Yener: Yayın yasağı kalktı

Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. YSK Başkanı Yener, yayın yasağının kalktığını söyledi.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: Yasa gereği saat 16.59’da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemler devam etmiştir. Cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Yayın yasağı ile ilgili olarak da saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri girişi olmaktadır. Kamuoyunun YSK’nın geçici sonuçları açıklamasını beklemesini saygı ile duyururuz.