GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
ABONE OL

YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.

31.03.2024 - 17:20 |
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Veri girişi devam etmektedir. Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Kurul birazdan toplanıp konuyu değerlendirecek.

YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı

Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

GÜNCEL HABERLER

Orman köylüsüne kredi desteği! 1 yıl geri ödemesiz 5 taksitli ödeme fırsatı

Orman köylüsüne kredi desteği! 1 yıl geri ödemesiz 5 taksitli ödeme fırsatı
Turizmde bayram hareketliliği! ciro 50 milyar lirayı bulacak

Turizmde bayram hareketliliği! ciro 50 milyar lirayı bulacak
Şişli’de oylarını kullanıp ayine katıldılar; Paskalya Bayramını kutladılar

Şişli’de oylarını kullanıp ayine katıldılar; Paskalya Bayramını kutladılar