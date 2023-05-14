GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YSK Başkanı Yener’den seçim açıklaması: Olumsuz bir durum söz konu olmamıştır
ABONE OL

YSK Başkanı Yener’den seçim açıklaması: Olumsuz bir durum söz konu olmamıştır

ürkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

14.05.2023 - 17:13 |
YSK Başkanı Yener’den seçim açıklaması: Olumsuz bir durum söz konu olmamıştır

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.

Yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında 1 Parti müşahidi ile 2 vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Oy verme işlemi sona erdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİROy verme işlemi sona erdiHaberin Tüm Görselleri

Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, desteklerini esirgemeyen Bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Seçimin ülkemize, milletimize, Cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize yakışır şekilde tamamlandıHaberin Tüm Görselleri

 

GÜNCEL HABERLER

Üsküdar'da oy verme sırasında yangın paniği

Üsküdar'da oy verme sırasında yangın paniği

Ağrı hangi parti kazandı 2023: 14 Mayıs Ağrı Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçim sonucu ve canlı oy dağılımı

Ağrı hangi parti kazandı 2023: 14 Mayıs Ağrı Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçim sonucu ve canlı oy dağılımı

RTÜK Başkanı Şahin'den yayın yasağı açıklaması: YSK saat öne çekebilir

RTÜK Başkanı Şahin'den yayın yasağı açıklaması: YSK saat öne çekebilir