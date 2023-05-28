YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı 18:15'te kalkıyor

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması şu şekilde:

Değerli basın mensuplarımız bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci tur oy verme işlemi sona ermiştir. Şu ana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kurumumuza gelen itirazlar değerlendirilmiş ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir.

Siyasi partilere, YSK’nın değerli üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personele, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları personellerine sandıkta görev alan, ilgili bakanlıklarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize süreci baştan beri bizimle takip eden değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.