Yolcu otobüsünde 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 3 kardeş gözaltına alındı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu’nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

Aramada, poşetler içinde kurusıkıdan çevrildiği tespit edilen ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Kardeş oldukları öğrenilen A.A., M.A. ve O.A. gözaltına alındı. A.A. ve O.A.’nın otobüsün şoförleri, M.A.’nın ise muavini olduğu tespit edildi.

Şüpheliler ifadelerinde, silahlardan haberlerinin olmadığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.