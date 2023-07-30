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Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu; ölü ve yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'den uçtu. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

30.07.2023 - 09:16 | | KARS,(DHA)-
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Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde. 

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Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu; ölü ve yaralılar var

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