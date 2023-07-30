Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu; ölü ve yaralılar var
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'den uçtu. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
30.07.2023 - 09:16 | | KARS,(DHA)-
Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.
Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.