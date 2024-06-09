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Yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

09.06.2024 - 11:48 | | İHA
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu.

Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana gelen kazada, Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışmıştı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin Kenan Abi (20) ve Halim Zorlu (20) olduğu açıklanırken, yaralanan 30 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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