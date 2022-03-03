Yoğun kar yağışı sonrası son dakika kararı! Birçok ilde okullar tatil edildi

Isparta Valiliği, yarın için de il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik tarafından son yapılan açıklamada, Isparta genelinde 4 Mart 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları (MTSK) uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları, uygulama eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada 17 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KARABÜK - OVACIK

Karabük’ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.