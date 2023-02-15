Yoğun kar yağışı etkili oluyor

Van'da uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Son günlerde mevsim normallerinin altında seyreden soğuklar, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı kısa sürede şehir merkezini beyaza bürürken, özellikle araçlar ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiğini ifade eden Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Van il merkezi ve doğu ilçelerinde akşam saatleri itibariyle etkisini arttırarak devam edeceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Meteoroloji, gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyarıda bulundu.

Kar yağışının bu sene geç yağdığını ifade eden vatandaşlar, yağan kar yağışının iyi olduğunu söylediler. Kar yağışının geç ama iyi yağdığını belirten Mehmet Emin Kayer isimli vatandaş, “Beklediğimiz buydu ama depremden dolayı zamansız mı oldu. Yeni deprem bölgesinden geliyorum. Deprem bölgesi için bu kar yağışı olumsuz, ancak bölgemiz için olumlu oldu. Tabii ki kar, memleketimiz için, geleceğimiz için güzel” dedi.