YKS için ücretsiz toplu taşıma!

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere ulaşım ücretsiz olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

İki ayrı günde uygulanacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edec