Yılın son kavuran günleri! Eskişehir'de sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 5 artması beklenmektedir. Rüzgârın isen kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının ise 36 derece ile Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığının ise 25 derece ile Mihalıççık ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.