Yılın son kabine toplantısı başladı! EYT, memur ve emekli maaşları, doğal gaz konuları masada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ve Karadeniz doğal gazı var.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hazırlıkları son aşamaya gelen EYT düzenlemesi hakkında sunum yapacak. Aralık ayında 1 milyon 900 bin kişi olarak hesaplanan EYT’den yararlanacak kişi sayısının, ocak ayında 2 milyonu geçmesi bekleniyor.

YAŞ SINIRI MERAK KONUSU

EYT düzenlemesi, sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi yapılan, pirim günü şartını tamamlayan ve sigortalılık süresini dolduranları kapsıyor. Düzenlemenin yaş sınırını içerip içermeyeceği ise henüz netleşmedi. Yaş sınırı ile ilgili nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü soruları yanıtlarken “Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar EYT olayını çözmek. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız” açıklamasında bulunmuştu.