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Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Peş peşe gözaltılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2'si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

17.12.2022 - 09:23 | | Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Peş peşe gözaltılar

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı. İran uyruklu A.E., (29) ile N R., (38) ve A.Ş.'nin (36) evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. 

Polis merkezindeki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. 

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı Peş peşe gözaltılar

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