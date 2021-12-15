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Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi.

15.12.2021 - 23:15 | | İHA
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak/sahte alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde sahte alkol kullanıma bağlı yaşanacak muhtemel olayların önlenmesi adına Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 59 şişe sahte alkollü içki, 1 ton 270 litre sahte alkollü içki, 2 adet içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirilerek, 1 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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