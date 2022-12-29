GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı
ABONE OL

Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak "kansersiniz" mesajını gönderdi.

29.12.2022 - 18:36 | | İHA
Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi. Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu. Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" derken, bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur" şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa günü yükselişle kapattı

    Borsa günü yükselişle kapattı

    Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı

    Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı

    Bakan Kasapoğlu: 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandık

    Bakan Kasapoğlu: 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandık