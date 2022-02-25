YÄ±lan adasÄ± nerede Ä°ÅŸgal edilen Ukrayna YÄ±lan AdasÄ±â€™nÄ±n (Serpent AdasÄ±) haritadaki konumu ve TÃ¼rkiyeâ€™ye uzaklÄ±ÄŸÄ±

Ukrayna'ya baÄŸlÄ±Â YÄ±lan AdasÄ±Â RusyaÂ ordusu tarafÄ±ndan iÅŸgal edildi. Ukrayna, Romanya ve Moldova arasÄ±nda bulunan, daha Ã¶nce Ukrayna ve Romanya arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa neden olan YÄ±lan AdasÄ±â€™na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmalar hÄ±zlandÄ±. Peki, YÄ±lan AdasÄ± nerede? YÄ±lan AdasÄ± harita Ã¼zerindeki konumu ne, yeri tam neresi?

YILAN ADASI NEREDE, HARÄ°TA ÃœZERÄ°NDEKÄ° TAM KONUMU?

YÄ±lan AdasÄ± veya Serpent AdasÄ± (Ukraynaca: Ð—Ð¼Ñ–Ñ—Ð½Ð¸Ð¹; Rumence: Insula È˜erpilor), Karadeniz'de Tuna DeltasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bulunan bir adadÄ±r.

Ada 2004-2009 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Romanya ve Ukrayna arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±ydÄ±. YÄ±lan AdasÄ± Ã§evresinde kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toprak sÄ±nÄ±rlarÄ± 2009 yÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± Adalet DivanÄ± tarafÄ±ndan tarif edilmiÅŸtir

YILAN ADASI'NIN HARÄ°TADAKÄ° YERÄ°

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YILAN ADASI KONUMU

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