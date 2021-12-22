Yerli aşı Turkovac'a acil kullanım onayı verildi

Son dakika haberine göre; Yerli aşı Turkovac için acil kullanım onayı çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yerli Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda ve üretime başlamış olduk" dedi.

TURKOVAC AŞISI ACİL KULLANIM ONAYI ALDI

Bakan Koca, "Yerli Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda ve üretime başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'daki üretim merkezlerindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak, Türk bilim insanları tarafından yüzde 100 şekilde bir aşıyı gerçekleştirmiş oldu" dedi.

Bakan Koca "Dolum tesislerinde, dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması yapılıyor. Üretim başlamış oldu. Yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletin başarısı" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEMNUNİYET DUYACAĞIZ

Aşımızın geliştirilmesi ve üretilmesinde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili yöntem olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir.

Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.