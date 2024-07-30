GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Yer Kahramanmaraş: Şaka yapmak isterken 80 hektar ormanı yaktı

Yer Kahramanmaraş: Şaka yapmak isterken 80 hektar ormanı yaktı

Kahramanmaraş'ta 80 hektar ormanın, aralarında şakalaşan piknikçilerin attığı torpilin kuru otları tutuşturması sonucu yandığı ortaya çıktı. Torpili attığı belirlenen M.S. (20), gözaltına alınıp, tutuklandı.

30.07.2024 - 12:40 | | Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Yer Kahramanmaraş: Şaka yapmak isterken 80 hektar ormanı yaktı

Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda 28 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla 18 saat boyunca yaptıkları müdahale sonrası söndürüldü.

Yer Kahramanmaraş: Şaka yapmak isterken 80 hektar ormanı yaktı

Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında söndürülen yangında 80 hektar orman yanarken, çıkış sebebini tespit etmek için ekipler inceleme başlattı. İnceleme sonucunda M.S.'nin arkadaşları O.K., M.E.K. ve A.B. ile piknik yaparken birbirleri ile şakalaştıkları, bu sırada attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşması ile yangının çıktığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgusunda suçunu itiraf eden M.S., işlemlerinin ardından tutuklandı.

GÜNCEL HABERLER

TÜVTÜRK'ten vergi iddialarına ilişkin açıklama!

TÜVTÜRK'ten vergi iddialarına ilişkin açıklama!

Bakan Şimşek açıkladı: Finansman sağlamaya devam edeceğiz

Bakan Şimşek açıkladı: Finansman sağlamaya devam edeceğiz

Büyük şef Celal Korkut, Demirören Medya'ya veda etti

Büyük şef Celal Korkut, Demirören Medya'ya veda etti