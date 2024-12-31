Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde insan seli: Adım atacak yer kalmadı
Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Polis ekiplerinin Taksim'deki yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.
31.12.2024 - 17:48 | | İHA
Her yıl vatandaşların gözde yılbaşı kutlama ve uğrak yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala adım atacak yer kalmadı. Yüzlerce insan caddeyi doldurdu. Adeta insan selini andıran görüntülerin olduğu noktalarda polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekti.