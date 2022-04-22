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Yeni operasyon başladı! İçişleri bakanlığı duyurdu

Batman'da 'Eren Abluka 3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde, 'Eren Abluka 4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' oprasyonları başlatıldı.

22.04.2022 - 15:19 |
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman ilinde; “EREN ABLUKA-3 ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ CEMİL TURAN” ve Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde; “EREN ABLUKA-4 ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA ÖZKAN” operasyonları başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan EREN ABLUKA-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1053) personel (84) operasyonel tim, EREN ABLUKA-4 operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden (682) personel (44) operasyonel tim olmak üzere toplam (1735) personel (128) operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; Patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kg. amonyum nitrat, 1 adet 60 mm. aydınlatma havan mühimmatı, 1 adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

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