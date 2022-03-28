GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu? Yeme içme fiyatlarında yeni KVD indirimi yüzde 8 mi?
HaberlerGündem Haberleri Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu? Yeme içme fiyatlarında yeni KVD indirimi yüzde 8 mi?
ABONE OL

Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu? Yeme içme fiyatlarında yeni KVD indirimi yüzde 8 mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan toplantı 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

28.03.2022 - 20:13 |
Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu? Yeme içme fiyatlarında yeni KVD indirimi yüzde 8 mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranını %18’den %8’e düşürdüklerini, yeme içme hizmetlerinde de KDV oranını %8 olarak belirlediklerini açıkladı. Peki, Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu? Yeme içme fiyatlarında yeni KVD indirimi yüzde 8 mi?

Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu?

Temizlik malzemelerine, yeme-içme fiyatlarına, konut fiyatlarına uygulanan %18 KDV oranı %8’e indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.” dedi.

 

GÜNCEL HABERLER

Ev alacaklara indirim müjdesi! Resmen açıklandı, artık...

Ev alacaklara indirim müjdesi! Resmen açıklandı, artık...

Mariupol ile ilgili şoke eden açıklama! 210'u çocuk 5 bin kişi...

Mariupol ile ilgili şoke eden açıklama! 210'u çocuk 5 bin kişi...

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi, süt, yeme, içme! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeleri peş peşe duyurdu...

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi, süt, yeme, içme! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeleri peş peşe duyurdu...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ev alacaklara indirim müjdesi! Resmen açıklandı, artık...

Ev alacaklara indirim müjdesi! Resmen açıklandı, artık...

Sıradaki Haber
Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu? Yeme içme fiyatlarında yeni KVD indirimi yüzde 8 mi?

Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu? Yeme içme fiyatlarında yeni KVD indirimi yüzde 8 mi?

Sıradaki Haber
Mariupol ile ilgili şoke eden açıklama! 210'u çocuk 5 bin kişi...

Mariupol ile ilgili şoke eden açıklama! 210'u çocuk 5 bin kişi...

Sıradaki Haber
Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sıradaki Haber