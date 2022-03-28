Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranını %18’den %8’e düşürdüklerini, yeme içme hizmetlerinde de KDV oranını %8 olarak belirlediklerini açıkladı. Peki, Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu? Yeme içme fiyatlarında yeni KVD indirimi yüzde 8 mi?

Yeme içme KDV oranı yüzde kaç oldu?

Temizlik malzemelerine, yeme-içme fiyatlarına, konut fiyatlarına uygulanan %18 KDV oranı %8’e indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.” dedi.