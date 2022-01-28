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Yazışmalarda bu iki şifreyi kullanıp satış yapmış: 'Metin abi' ve 'Kübra'

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık savunmasında, metamfetamine "Metin abi", bonzaiye ise "Kübra" şifresini kullanarak satış yaptığını söyledi.

28.01.2022 - 10:30 |
Yazışmalarda bu iki şifreyi kullanıp satış yapmış: 'Metin abi' ve 'Kübra'

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri M.S. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapığı ihbarını aldı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S., avukatı ve tanık H.O. katıldı.

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen H.O., "Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım, uyuşturucu satmam. M.S.’yi de tanırım ancak şu ana kadar kendisinden uyuşturucu madde almadım" dedi.

Savunmasında tanığın ifadesini yalanlayan M.S. ise "H.O.’ya uyuşturucuyu 750 TL’ye ben sattım. Aramızda mesajlaştığımız "Metin abi" kodu metamfetamin, "Kübra" ismi ise bonzai şifresiydi. Ben bir hata yaptım, pişmanım. Ele geçirilen uyuşturucuyu ben İstanbul’dan aldım. Bu uyuşturucunun bir bölümünü içecektim bir bölümünü ise satacaktım. Ben doğruyu söylüyorum. Ailem mağdur durumda, iki tane çocuğum var, pişmanım. Mecburiyetten böyle bir şey yaptım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendime yeni bir hayat kuracağım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

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