Yaz Olimpiyatları'nda break dans ne zaman? Paris olimpiyatları break dans saat kaçta, kimler arasında olacak? Break dans olimpiyat 2024

Yaz Olimpiyatları'nda break dans ne zaman, saat kaçta? Break dans artık bir Olimpiyat sporu oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, dünyanın farklı ülkelerinden 16 kadın ve 16 erkek dansçının yarışacağını açıkladı. İlk üçe girenlere altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.

BREAKDANS MÜCADELELERİ NE ZAMAN?

Paris Olimpiyatları'nda breakdans mücadeleleri bugün gerçekleşiyor. Ön eleme mücadelesi bugün saat 17.00'da Hollandalı India Sardjoe ve Mülteci Sporcular Takımı adına yarışan Manizha Talash arasonda gerçekleşiyor.

BREAKDANS MÜCADELELERİ NE ZAMAN?

Paris Olimpiyatları'nda breakdans mücadeleleri bugün gerçekleşiyor. İlk günün karşılaşmasında ön eleme mücadelesi bugün saat 17.00'da Hollandalı India Sardjoe ve Mülteci Sporcular Takımı adına yarışan Manizha Talash arasonda gerçekleşiyor.

PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN SONA ERECEK?

Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılan açılış töreniyle resmen başladı. 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapıldı.

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