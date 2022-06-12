Yasaklandı, artık AVM'lerde olmayacak, tarih oluyor!

Yönetmelik uyarınca artık alışveriş merkezlerinde (AVM) de yeni hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları kurulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu kanuna ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte, tanımlar maddesine “biyolog, su ürünleri uzmanı, doğal yaşam parkı ve sürüngenlerin, omurgasızların bulunduğu yapay ortamı ifade eden teraryum” gibi kavramlar eklenirken, “kafes” ifadesi ise tanımlardan kaldırıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Önceki yönetmelikte hayvanat bahçeleri içerdikleri hayvan sayısına göre gruplandırılıp ruhsatlandırılırken, yeni yönetmelik uyarınca artık hayvan türleri dikkate alınarak gruplandırma ve ruhsatlandırma yapılacak. Bu kapsamda sucul hayvanlar için akvaryum, sürüngen canlılar için de teraryum ruhsatı verilebilecek. Ruhsatına göre, hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parklarında biyolog ve su ürünleri uzmanları da istihdam edilecek.

Mesafe şartı

Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta alanlarda kurulacak.

Bundan sonra AVM’lerde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları kurulamayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alışveriş merkezlerinde kurulan ruhsatlı hayvanat bahçeleri ise mevcut kanatlı ve/veya memeli hayvan sayısını artıramayacak ve bu hayvanlardan ölenlerin yerine yeni hayvanlar alamayacak. Doğal yollarla üreyen kanatlı hayvanlar da yumurtadan çıktıktan itibaren altı ay içinde, memeli hayvanlar ise doğumdan itibaren bir yıl içinde elden çıkarılacak. Aksi halde bu hayvanlara el konulacak.