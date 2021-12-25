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Yarısı köpekler tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu

Bursa’da terminal arkasındaki yeşil alanda yarısı köpekler tarafından parçalanmış erkek ceset bulundu.

25.12.2021 - 16:27 |
Yarısı köpekler tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Aralık ayının 7’sinde Kocaeli Başiskele polis merkezine kayıp ihbarı yapılan akli dengesi yerinde olmayan Mert Seyhan’ın (23) cansız bedeni Bursa’da bulundu. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin arkasındaki yeşil alanda bulunan arıtma tesisinin çalışanları sokak köpeklerinin bir şeylerle uğraştığını görerek polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yarısı köpekler tarafından parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin Mert Seyhan’a ait olduğunu tespit etti.

Polis, talihsiz gencin yakınlarına haber verirken, olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

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