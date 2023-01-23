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YargÄ±tay üyesi Feyzi EroÄŸlu, YSK üyeliÄŸine seçildi

YargÄ±tay Genel Kurulu'nda yapÄ±lan seÃ§im sonucunda 8'nciÂ Hukuk Dairesi Ãœyesi Feyzi EroÄŸlu, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) Ã¼yesi seÃ§ildi.Â

23.01.2023 - 12:58 | | TuÄŸba SIR/ANKARA, (DHA)-
YargÄ±tay üyesi Feyzi EroÄŸlu, YSK üyeliÄŸine seçildi

YargÄ±tay 8'nciÂ Hukuk Dairesi Ãœyesi Feyzi EroÄŸlu, YSKÂ Ã¼yeliÄŸineÂ seÃ§ildi. YargÄ±tay tarafÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, "YargÄ±tay BÃ¼yÃ¼k Genel Kurulunca bugÃ¼n yapÄ±lan seÃ§im sonucunda YSK Ã¼yeliÄŸine 8'nciÂ Hukuk Dairesi Ãœyesi SayÄ±n Feyzi EroÄŸlu seÃ§ilmiÅŸtir" denildi.

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