Yangın haberinde çekim yapan DHA muhabirine polisten saldırı

Kent merkezinde Bahtiyarbostan Mahallesi zerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olayı görüntülemek için bölgeye giden DHA Sivas Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, görüntü almasını engellemeye çalışan polis memuru Ü.G.'nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Yanındaki DHA Muhabiri Arife Defne Arslan da polisle yaşanan arbedede koluna darbe aldı. Kendi meslektaşının engellemeye çabasına rağmen muhabirin üzerine gelen polisin yumruk ve tekme atma anı, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis memuru, muhabirlerin elindeki kamera ve fotoğraf makinesini kırmaya teşebbüs etti. Aldığı tekmenin şiddetiyle yere düşen Hüsnü Ümit Avcı'ya olay yerinde bulunun sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Olay sonrası hastaneye giderek sağlık raporu alan DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan saldırıda bulunan polis memurundan şikayetçi oldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, söz konusu polis memuru hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.