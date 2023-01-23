Kaza, akÅŸam saatlerinde DiyarbakÄ±r ÅžanlÄ±urfa kara yolu Polis LojmanlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen, iÃ§indeÂ V.K., A.A. ve M.A.B.â€™nin bulunduÄŸu 34 FPH 196 plakalÄ± otomobil, yan yoldan hÄ±zla ana yola Ã§Ä±kÄ±nca kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. AÅŸÄ±rÄ± hÄ±zlÄ± giden otomobil, bariyerleri aÅŸarak, Ã¶nce polis memuru Ã–.D. yÃ¶netimindeki 46 AFF 530 plakalÄ± otomobile,Â ardÄ±ndan H.A. yÃ¶netimindeki 27 AHF 226 plakalÄ± hafif ticari araca Ã§arptÄ±.



Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak trafiÄŸi kontrollÃ¼ olarak saÄŸlarken, saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde 46 AFF 530 plakalÄ± araÃ§taki polis memuru Kemal GÃ¼leÃ§â€™in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. AralarÄ±nda polis memuru Ã–.D.â€™nin de olduÄŸu 2â€™si aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi, yaralandÄ±. YaralÄ±lar, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fatih Kaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Kaza anÄ± ise gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yan yoldan hÄ±zla gelen ve iÃ§erisinde 3 kiÅŸinin bulunduÄŸu 34 FPH 196 plakalÄ± otomobil, bariyerleri yÄ±karak Ã¶nce polis memurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu otomobile, ardÄ±ndan hafif ticari araca Ã§arpÄ±yor. Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.