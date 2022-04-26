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Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Yalova'da, kadınlara kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen ‘Patroniçe’ lakaplı Emel Bulut (43) ile 'Manken' lakaplı eşi Doğan Bulut (45) tutuklandı.

26.04.2022 - 17:28 | | Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)
Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘fuhşa aracılık etmek’ suçundan çok sayıda kaydı olan ‘Patroniçe’ lakaplı Emel Bulut ve 'Manken' lakaplı eşi Doğan Bulut'un, cep telefonuyla erkeklere kadınların fotoğraflarını gönderdiği, fuhuş için yapılan anlaşmanın ardından da kiralanan evlere yönlendirdiği belirlendi.

Yalovada fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Emel Bulut ve Doğan Bulut ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen H.N. (30) gözaltına alındı. 5'i yabancı uyruklu, 6 kadın da emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kadınlarla ilişkiye girenlerin tutulduğu not defteri ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Yalovada fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Fuhuş yapan, 18 yaşından küçüklerin de olduğu 66 erkeğin ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘fuhşa aracılık etmek’ suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Bulut çifti tutuklanırken, H.N ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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