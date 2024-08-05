Yalova ve Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde Gedelme Yaylası bölgesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye ilk etapta hava araçları sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan helikopterle yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Armutlu ilçesi Hayriye köyü Delmece Yaylası kırsalında çıktı. Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi. Yangına havadan da 2 helikopterle müdahale ediliyor.