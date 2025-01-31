Yalancı güneşe aldanmayın! İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, AKOM alarmda, MGM uyarı üstüne uyarı yapıyor

Ve beklene kar bu kez yağacak. Megakentte esen bahar havası yerini kara kışa bırakıyor. Lapa lapa kar yağışı şehir merkezinde etkili olacak. Gün ve saat belli oldu. Uyarılar ise art arda gelmeye devam ediyor. AKOM alarmda. İstanbul kar ve Sibirya soğuklarına teslim olacak. Milyonlarca kişinin, 'İstanbul'a kar ne zaman yapacak?' sorusu da AKOM tarafından gün gün açıklandı.

20 SANTİMETREYİ BULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi. Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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UYARILAR

SİS UYARISI: Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.