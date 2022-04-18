Whatsapp durum sözleri 2022! Dini, anlamlı, kısa, komik, ağır ve atarlı Whatsapp duruma yazılacak profil sözleri ve hakkımda iletileri!

Dini, anlamlı, kısa, komik ve ağır Whatsapp durum sözleri hislerini profilinde paylaşacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Biz de Whatsapp durum sözleri 2022 derledik.

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ 2022

Dini Whatsapp Durum Sözleri

Ey Rabbin yarattığın insanoğlu… Sana emredildiği gibi dosdoğru ol.

"Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası." Hz. Muhammed

Allah oyunbozanların en büyüğüdür.

Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.

"Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz." Musab Bin Umeyr

"Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır." Hz. Ömer

"Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. "Hz. Ali

Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır." Hadis-i Şerif

"Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm’ı konuşur." Hz. Muhammed

"Kırılmış kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir." Hz. Mevlana

Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur." Hz. Muhammed S.A.V

Herkesin kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse imanından fazla duyamazmış. Ebu Cehil, yanı başında bile duyamadı Rasulullahı…

Ağır ve Atarlı Whatsapp Durum Sözleri

Bu dakikadan sonra sadece midemi bulandırırsın.

Sanki dumanla mesaj yolluyorum, 10 saat sonra cevap veriyor, zahmet etmeseydin.

Değmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim.

Geldiğin yeri kafandan çıkarırsan, gideceğin yerde perişan olursun.

Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.

Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonrada kullanır kullanır atarlar.

Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi.

Kimi insan vardır, yokluğunda yeri dolmaz. Kimi insanda vardır, varlığında bir halt olmaz!

Zaman bütün hayallerimize ağzımın payını verdi.

Küme düşse de hayallerim şampiyonluğa oynar gülüşlerim!

Hayatta iki şeyi bileceksin. Benimsen kıymetini, değilsen haddini!

Giderek daha çok seviyorum seni demişti. O yüzden gitti demek ki.

Anlamlı Whatsapp durum sözleri

Manevi dünyanız zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir.

Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan, bir günahı, seni beklediğim kadar.

Keşke çocukken fazla mutlu olmayıp birazını da bu zamanlara saklasaydım. Lazım oluyor arada.

Yıkıldı yolunu bekleyen şehir. Şimdi gelsen de bir, gelmesen de.

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

Hiç gelir miydi aklına, aklına hiç gelmeyeceğim?

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşılabilir.

Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesaret.

"Minnet ağır bir yüktür. Kimse taşımak istemez." Diderot

Bana söz ver. Yanımda öleceğine, yanında öleceğime.

Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.

Bir soluk alayım kokundan, tozu silinsin içimin.

Karla karışık ‘âşk’ yağıyor bugünlerde ve bana ‘dolu dolu’ ‘sen’ düşüyorsun…

Dibi görmek güzeldir. Ne kadar düşebileceğini görmüş olursun.

Huzuru sesinle tanıdım. Gidersen kabusum olur.

Anlatsam roman olur sussam içime dert.

Yüreğim konuşurken ben susmayı beceremem.

Komik Whatsapp Durum Sözleri