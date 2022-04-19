Whatsapp durum, hakkımda ve profil sözleri 2022! Dini, anlamlı, kısa, komik, etkileyici ağır ve atarlı Whatsapp durum sözleri!
Whatsupp durum mesajları, günümüz dünyasında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasının milyonlarca kişiye ulaşmasıyla daha da önemli bir hal aldı. Sesli ve görüntülü görüşme imkanı tanıyan Whatsapp aynı zamanda kendimizi tek cümleyle anlattığımız, hissettiklerimizi paylaştığımız bir alan da sağlıyor. Kullanıcılar Whatsapp’ın sağladığı durum paylaşma özelliğiyle çeşitli sözleri profili aracılığıyla kitlelere ulaştırabiliyor. Biz de WhatsApp hakkımda, biyografi ve profil için etkileyici, dini, anlamlı komik ağır durum sözleri derledik. İşte Whatsapp durum sözleri…
19.04.2022 - 16:11 |
Dini, anlamlı, kısa, komik ve ağır Whatsapp durum sözleri hislerini profilinde paylaşacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Biz de Whatsapp durum sözleri 2022 derledik.
WHATSAPP DURUM SÖZLERİ 2022
Dini Whatsapp Durum Sözleri
- Ey Rabbin yarattığın insanoğlu… Sana emredildiği gibi dosdoğru ol.
- "Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası." Hz. Muhammed
- Allah oyunbozanların en büyüğüdür.
- Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.
- "Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz." Musab Bin Umeyr
- "Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır." Hz. Ömer
- "Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. "Hz. Ali
- Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır." Hadis-i Şerif
- "Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm’ı konuşur." Hz. Muhammed
- "Kırılmış kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir." Hz. Mevlana
- Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur." Hz. Muhammed S.A.V
- Herkesin kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse imanından fazla duyamazmış. Ebu Cehil, yanı başında bile duyamadı Rasulullahı…
Ağır ve Atarlı Whatsapp Durum Sözleri
- Bu dakikadan sonra sadece midemi bulandırırsın.
- Sanki dumanla mesaj yolluyorum, 10 saat sonra cevap veriyor, zahmet etmeseydin.
- Değmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim.
- Geldiğin yeri kafandan çıkarırsan, gideceğin yerde perişan olursun.
- Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.
- Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.
- Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonrada kullanır kullanır atarlar.
- Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi.
- Kimi insan vardır, yokluğunda yeri dolmaz. Kimi insanda vardır, varlığında bir halt olmaz!
- Zaman bütün hayallerimize ağzımın payını verdi.
- Küme düşse de hayallerim şampiyonluğa oynar gülüşlerim!
- Hayatta iki şeyi bileceksin. Benimsen kıymetini, değilsen haddini!
- Giderek daha çok seviyorum seni demişti. O yüzden gitti demek ki.
Anlamlı Whatsapp durum sözleri
- Manevi dünyanız zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir.
- Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan, bir günahı, seni beklediğim kadar.
- Keşke çocukken fazla mutlu olmayıp birazını da bu zamanlara saklasaydım. Lazım oluyor arada.
- Yıkıldı yolunu bekleyen şehir. Şimdi gelsen de bir, gelmesen de.
- Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.
- Hiç gelir miydi aklına, aklına hiç gelmeyeceğim?
- Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşılabilir.
- Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesaret.
- "Minnet ağır bir yüktür. Kimse taşımak istemez." Diderot
- Bana söz ver. Yanımda öleceğine, yanında öleceğime.
- Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.
- Bir soluk alayım kokundan, tozu silinsin içimin.
- Karla karışık ‘âşk’ yağıyor bugünlerde ve bana ‘dolu dolu’ ‘sen’ düşüyorsun…
- Dibi görmek güzeldir. Ne kadar düşebileceğini görmüş olursun.
- Huzuru sesinle tanıdım. Gidersen kabusum olur.
- Anlatsam roman olur sussam içime dert.
- Yüreğim konuşurken ben susmayı beceremem.
Komik Whatsapp Durum Sözleri
- Hayattaki en büyük kaygım, online arkadaşlarımın ölümlerinden nasıl haberdar olacağımdır...
- Sevmenin ve sevilmenin bu kadar ucuz olduğu bir ülkede alkol neden pahalı olur ki?
- Ben kurduğum hayallerin böyle suya düşüp kaybolacağını bilsem balık olurdum ya.
- Çalar saatin çalmasına 30 saniye mi var, çeker yorganımı uyurum. Ben prensipleri olan birisiyim.
- Allah`dan mal mülk istedim, sanırım mal kısmını yüksek sesle söyledim. Yağdırıyor kurban olduğum.
- Facebook hesabın var, niye durum güncellemiyorsun dedim. Abi durumum yok dedi, sarıldık ağlaştık.
- Bazen kaçmak istiyorum. Sonra aklıma Müge Anlı geliyor. Vazgeçiyorum.
- Bir kızın çantasından çıkanlar ile ıssız adada yeniden hayat kurabilirsiniz.
- Sabah gözlerimi açtığımda yapmak istediğim tek şey, yeniden kapatmak oluyor.
- Bir gün bir oğlum olursa adını mafya koyacağım, hep mafya babası olmak isterdim zaten.
- Telefonumun şarjı %1 olduğunda prize koşarken kendimi, yaralıyı içeriye yetiştirmeye çalışan hemşire gibi hissediyorum.
- Taksici ‘3 lira bozuk yok, hakkını helal et’ dedi. Ben de ‘3 liralık daha sür’ dedim. Şu an eve doğru yürüyorum. Fakiriz ama keriz değiliz.
- Gün gelir beni mumla ararsın çünkü salaksın telefonla aramak aklına gelmez.
- Neymiş kendimi çok pozitif hissediyorum. Ya sen gebelik testi misin? Alkali pil misin? Akü müsün? Nesin sen.