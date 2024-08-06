VPN kullananlara para cezası var mı, VPN kullananlara ceza mı gelecek? VPN kullanmak yasal mı?

VPN (Virtual Private Network veya Sanal Özel Ağ), internet ağınızın kimlik numarası olarak isimlendirebileceğimiz IP adresinizi maskelemeye yarayan bir hizmet.

VPN KULLANANLARA PARA CEZASI VAR MI?

Türkiye’de VPN kullanmak suç olmadığından dolayı bir para cezası durumu da söz konusu değil.

BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından VPN kullanımı arttı. Ancak Hiçbir ücretin talep edilmediği VPN uygulamalarının 'güvenli' olmadığı belirtiliyor.

VPN NASIL KULLANILIR, ÜCRETLİ Mİ?

VPN kullanmak oldukça basittir ve genellikle birkaç adımda kurulabilir. VPN hizmetleri, ücretsiz ve ücretli seçenekler sunar. Ücretsiz VPN’ler temel seviyede güvenlik ve gizlilik sağlarken, ücretli VPN hizmetleri daha fazla özellik ve daha yüksek hız sunar. VPN nasıl açılır sorusunun cevabı ise, genellikle bir VPN uygulaması indirip, kurulum talimatlarını takip etmektir.