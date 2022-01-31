Vatandaşlar intiharın eşiğine gelmişti, baskın yapıldı! Borçlarını ödemelerine rağmen parayı faize sayıyorlarmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası; tefecilik yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Kanca' operasyonu yapıldı.



Operasyon kapsamında Ankara'nın Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde 9 adreste arama yapılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.





Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; suç örgütünün 145 şahsı mağdur ettiği, bu şahıslardan tehdit ve baskı unsurlarıyla 5 milyon haksız kazanç sağladığı, ödeme yapmayan mağdurların işyeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, tespit ettikleri adreslere örgüt üyelerini gönderip şahısları alıkoyarak örgüt elebaşının evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları; örgüt liderinin covid pozitif olduğu dönemde bile evinin önüne getirdikleri mağduru, pencereye çıkarak tehdit ettiği, mağdurların ev ve işyerlerine tehdit amaçlı giderken küçük kardeşlerini de göndererek "İşi öğrensin, her yere götürün" dedikleri ve örgüte aileden eleman yetiştirdikleri, mağdurların sağlık sorunları gibi sebeplerle parayı ödeyemediği durumlarda, aile üyelerinin adreslerini tespit ettikleri, tehdit ve baskıyla tahsilatı mağdurun yakınlarından yaptıkları, örgütün yöntem olarak 'içten kesmeli' olarak adlandırdıkları yöntemi kullandıkları, verdikleri paranın içerisinden yüzde 20 oranda kesinti yaptıkları, aylık yüksek miktarlarda faiz uyguladıkları, mağdurların borçlarını ödemelerine rağmen ödenen parayı faize saydıkları, ödemesi biten mağdurların senetlerini geri vermedikleri ve mağdurları batağa sürükleyerek ev, araba ve işyerlerini sattırarak ödettikleri, mağdurların polise şikayetçi olması durumunda ise tehdit ve baskıyla şikayetlerinden vazgeçirdikleri; bazı mağdurların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.





Şüphelilere ait 11 ikamette yapılan aramada; 4 adet pompalı tüfek, 100 adet mermi, tefe kayıtlarının tutulduğu 2 adet ajanda, 25 adet senet, 1 adet pos cihazı ele geçirildi.