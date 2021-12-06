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Van'da korkutan şiddetli deprem!

Son dakika haberine göre; Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamalada 'Gelişmeleri takip ediyoruz' bilgisine yer verildi.

06.12.2021 - 00:58 |
Van'da korkutan şiddetli deprem!

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Van Tuşba'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 00.46 olarak açıklanırken derinliği 7.62 km olarak belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, " Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'dan daha sonra yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Vanda korkutan şiddetli deprem

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