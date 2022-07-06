Van'da silahlı çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu' düzenlendi. Çatak kırsalında terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan 2 jandarma personelinin tedavileri devam ediyor.



Bölgede operasyonun sürdüğü ve iç güvenlik operasyonları kapsamında son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.